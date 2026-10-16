Из более чем 7 миллионов избирательного фонда кандидата от «Единой России» Геннадия Скляра 4,6 миллиона было потрачено на выпуск агитационных материаловНа минувших выборах в Госдуму в Калужской области победитель, кандидат от "Единой России" по Калужскому одномандатному округу Геннадий Скляр имел избирательный фонд в 7 миллионов 27 тысяч 500 рублей, все - полученные как добровольные пожертвования от юридического лица.