Из более чем 7 миллионов избирательного фонда кандидата от «Единой России» Геннадия Скляра 4,6 миллиона было потрачено на выпуск агитационных материаловНа минувших выборах в Госдуму в Калужской области победитель, кандидат от "Единой России" по Калужскому одномандатному округу Геннадий Скляр имел избирательный фонд в 7 миллионов 27 тысяч 500 рублей, все - полученные как добровольные пожертвования от юридического лица.
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