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Альберт Пирпойнт — последний палач Империи

Альберт Пирпойнт — последний палач Империи

Альберта Пирпойнта называют последним палачом Британской империи. За свою карьеру он привёл приговор в исполнение по меньшей мере 435 раз — среди осуждённых числятся 433 мужчины и 17 женщин, включая двухсот нацистских преступников.

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