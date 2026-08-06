Альберт Пирпойнт — последний палач Империи

Альберта Пирпойнта называют последним палачом Британской империи. За свою карьеру он привёл приговор в исполнение по меньшей мере 435 раз — среди осуждённых числятся 433 мужчины и 17 женщин, включая двухсот нацистских преступников.
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