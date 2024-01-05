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Илон Маск раскритиковал идею вторжения в Россию

Илон Маск раскритиковал идею вторжения в Россию

Предприниматель из Соединённых Штатов Америки Илон Маск обратил внимание на тот факт, что сама идея о том, чтобы организовать вторжение в Российскую Федерацию является максимально глупым и самоубийственным планом.

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