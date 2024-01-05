Илон Маск раскритиковал идею вторжения в Россию

Предприниматель из Соединённых Штатов Америки Илон Маск обратил внимание на тот факт, что сама идея о том, чтобы организовать вторжение в Российскую Федерацию является максимально глупым и самоубийственным планом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии