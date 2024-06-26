США, Япония и Южная Корея осудили ракетный пуск КНДР

АндрейБорков

Товарищу Киму это осуждение и возмущение США, Японии и Южной Кореи как зайцу СТП-СИГНАЛ! Ему до ФОНАРЯ, что и как враги КНДР обсуждают и осуждают. Если бы не ЯО и не ракетный щит КНДР, то америкосы с подшакальниками давно бы уже на их костях плясали, они сделали бы с КНДР тоже самое, что и с Ираком, с Ливией и далее по списку. А так они до поноса КНДР боятся, по этому КНДР до сих пор есть и независима.