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США, Япония и Южная Корея осудили ракетный пуск КНДР

США, Япония и Южная Корея осудили ракетный пуск КНДР

Представители министерств иностранных дел Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи обсудили ракетный пуск Северной Кореи в телефонном разговоре.

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Комментарии
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АндрейБорков
Товарищу Киму это осуждение и возмущение США, Японии и Южной Кореи как зайцу СТП-СИГНАЛ! Ему до ФОНАРЯ, что и как враги КНДР обсуждают и осуждают. Если бы не ЯО и не ракетный щит КНДР, то америкосы с подшакальниками давно бы уже на их костях плясали, они сделали бы с КНДР тоже самое, что и с Ираком, с Ливией и далее по списку. А так они до поноса КНДР боятся, по этому КНДР до сих пор есть и независима.
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15 час.
Бендер Задунайский
Бздливые самураи ! Сделайте себе харакири и больше КНДР не будет вас пугать .
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13 час.

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