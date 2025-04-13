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Царьград

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Дональд Трамп приехал на турнир UFC в Майами на "Борте номер один"

Дональд Трамп приехал на турнир UFC в Майами на "Борте номер один"

Президент США Дональд Трамп посетил Абсолютный бойцовский чемпионат в Майами. Вместе с ним на поединок прибыли директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

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