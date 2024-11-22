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"Дурдом": Депутат ГД оценил заявление Пентагона об обмене ядерными ударами

"Дурдом": Депутат ГД оценил заявление Пентагона об обмене ядерными ударами

Депутат ГД оценил заявление Пентагона об обмене ядерными ударами и предложил перекрасить задние Минобороны США в цвет психиатрической больницы.

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Комментарии
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АндрейБорков
Это как и чем надо думать, что бы заявлять, что &quot;...США допускают обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников....&quot; Не хочется материться, но простыми словами этого не передашь! Какие резервы и для каких дальнейших сдерживаний? Если, не дай Бог, состоится обмен ядерными ударами, то дальнейшее сдерживание будет возможно каменными топорами или, в лучшем случае, остатками того, что останется после. А останется очень немногое. Для чего и по каким объектам наносится удар во время ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ? Вот это то и главное, а если чуть-чуть, что бы часть осталась и тому подобное, то ТАКОГО НЕ БУДЕТ В ПРИНЦИПЕ и не хера об этом даже мечтать.
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