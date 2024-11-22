"Дурдом": Депутат ГД оценил заявление Пентагона об обмене ядерными ударами

АндрейБорков

Это как и чем надо думать, что бы заявлять, что "...США допускают обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников...." Не хочется материться, но простыми словами этого не передашь! Какие резервы и для каких дальнейших сдерживаний? Если, не дай Бог, состоится обмен ядерными ударами, то дальнейшее сдерживание будет возможно каменными топорами или, в лучшем случае, остатками того, что останется после. А останется очень немногое. Для чего и по каким объектам наносится удар во время ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ? Вот это то и главное, а если чуть-чуть, что бы часть осталась и тому подобное, то ТАКОГО НЕ БУДЕТ В ПРИНЦИПЕ и не хера об этом даже мечтать.