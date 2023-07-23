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Украинский военный аналитик: Русские ставят ВСУ на шпагат

Украинский военный аналитик: Русские ставят ВСУ на шпагат

На востоке сейчас сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Газете по-украински» заявил украинский военный аналитик Иван Ступак.

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Комментарии
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Лев Добрый
Знаток, на счёт шпагата не знаю и нужно ли ставить, а вот буквой ЗЮ поставят обязательно!👀👍👈
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15 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Русские ставят ВСУ на шпагат&quot;. - Ошибаетесь, милейший, не на шпагат, а в партер, для глубокого и жесточайшего проникновения!
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12 час.

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