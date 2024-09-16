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Суррогатная мать? Марию Погребняк заподозрили в обмане

Суррогатная мать? Марию Погребняк заподозрили в обмане

Поклонники интернет-знаменитости Марии Погребняк усомнились в правдивой беременности звезды. Ведь уже через несколько дней после четвертых родов блогер вышла в свет с идеальной фигурой и плоским животиком, передает 7Дней.

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