Бакальчуку выдвинули обвинение после инцидента с перестрелкой у офиса Wildberries Юлия Чинкова18 сентября в Москве произошел шокирующий инцидент, когда несколько человек открыли огонь у главного офиса маркетплейса Wildberries.
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