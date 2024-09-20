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FTimes

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Бакальчуку выдвинули обвинение после инцидента с перестрелкой у офиса Wildberries

Бакальчуку выдвинули обвинение после инцидента с перестрелкой у офиса Wildberries

Бакальчуку выдвинули обвинение после инцидента с перестрелкой у офиса Wildberries Юлия Чинкова18 сентября в Москве произошел шокирующий инцидент, когда несколько человек открыли огонь у главного офиса маркетплейса Wildberries.

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