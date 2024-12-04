Легенды и предания волжских берегов: мифы и были Нижегородского края Тамара АрноВеличественная Волга хранит тысячи удивительных историй, передающихся из поколения в поколение, а древние камни Нижегородского кремля помнят события, которые навсегда изменили ход русской истории.
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