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Легенды и предания волжских берегов: мифы и были Нижегородского края

Легенды и предания волжских берегов: мифы и были Нижегородского края

Легенды и предания волжских берегов: мифы и были Нижегородского края Тамара АрноВеличественная Волга хранит тысячи удивительных историй, передающихся из поколения в поколение, а древние камни Нижегородского кремля помнят события, которые навсегда изменили ход русской истории.

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