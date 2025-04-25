Сержант Подмарьков предотвратил диверсию: враг отступил с потерями

Старший сержант Анатолий Подмарьков в ходе Специальной военной операции на Украине обнаружил и отразил атаку вражеской диверсионной группы на позиции русских войск, успешно перегородив путь проникновения диверсантов и предотвратив потери.
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