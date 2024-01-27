Филат: «Нападки правительства на Иона Чебана несправедливы»

«То, что происходит сегодня с примаром столицы Ионом Чебаном, несправедливо, и я говорю это не в защиту Чебана, а в защиту граждан, которые проголосовали за него, и в пользу автономии Кишинева», — отметил Филат.
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