Bloomberg: проводить платежи между РФ и КНР стало практически невозможно

Российские компании все чаще сталкиваются с проблемами при проведении платежей с Китаем в связи с новыми санкциями США, введенными в июне: такие транзакции либо замораживаются, либо задерживаются на длительное время.
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