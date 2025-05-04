11 сложнейших операций детям: Русские хирурги передали свой опыт коллегам из Казахстана

Хирурги из России успешно сделали 11 операций казахским детям с серьёзными патологиями ЖКТ.Русские медики не только провели сложные хирургические вмешательства, но и помогли профессиональными рекомендациями.
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