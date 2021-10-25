Алексей Логвиненко: «Роща на левом берегу на Шоссейной – идеальное место для создания экопарка»

Сотни ростовчан сегодня приняли участие в уборке рощи на левом берегу Дона на улице Шоссейной. Вывезли более 200 тонн мусора, сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава Администрации города Алексей Логвиненко.
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