Сентябрьская рыбалка 2026: лунный календарь и секреты клева

Осень — это время, когда природа начинает медленно замирать, но под водой в этот период кипит жизнь. Сентябрь становится переломным месяцем для всех, кто привык проводить свободное время с удочкой на берегу.
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