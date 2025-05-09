Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о проведении салютов в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы округов.
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