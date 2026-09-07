Где в Петербурге ограничат проезды с 8 и 9 сентября

Как сообщили 7 сентября вГосударственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе с 8 сентября 2026 года по 3 октября 2028 года будет затруднено движение транспорта по Арсенальной набережной от Арсенальной улицы до улицы Михайлова.