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Столтенберг назвал переговоры о поставках оружия ВСУ сложнейшими в своей карьере

Бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг раскрыл, что самыми сложными переговорами за время своего пребывания на своем посту он считает обсуждения по поставкам оружия боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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