Политолог объяснил цели сбора в США пожертвований на инаугурацию президента

Крупные корпорации США всегда делали пожертвования на инаугурацию президентов, и это необязательно является лоббированием, заявил 21 декабря «Известиям» политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
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