Нигерия: Два человека получили ранения после того, как 12 сентября боевики открыли огонь по массовому собранию Демократического конгресса Нигерии (НДК) в общине Ндиуно-Обуоффиа округа местного самоуправления Нкану-Уэст (LGA), штат Энугу.