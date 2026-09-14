Нигерия: Два человека получили ранения после того, как 12 сентября боевики открыли огонь по массовому собранию Демократического конгресса Нигерии (НДК) в общине Ндиуно-Обуоффиа округа местного самоуправления Нкану-Уэст (LGA), штат Энугу.
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