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Контрафронт

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Нигерия: Два человека получили ранения после того, как 12 сентября боевики открыли огонь по...

Нигерия: Два человека получили ранения после того, как 12 сентября боевики открыли огонь по массовому собранию Демократического конгресса Нигерии (НДК) в общине Ндиуно-Обуоффиа округа местного самоуправления Нкану-Уэст (LGA), штат Энугу.

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