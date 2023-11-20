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В Омской области пьяный отец случайно задушил во сне дочь-младенца

В Омской области пьяный отец случайно задушил во сне дочь-младенца

В Омской области новорожденная девочка умерла во сне. Ее случайно задушил пьяный отец. Как сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, трагедия произошла ночью 18 ноября в частном доме на станции Стрела Таврического района.

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