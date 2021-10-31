Эксперт Сбера Постоленко дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Люди, которые привыкли инвестировать в недвижимость, зачастую не знают об иных, опосредованных инструментах вложений в квадратные метры, а в текущей ситуации, когда цены на жилье могут замедлить рост и даже несколько снизиться, альтернативой может стать покупка акций, в том числе и самих девелоперов, и паевых инвестиционных фондов (ПИФов) недвижимости, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко.