Генерал Булгаков знал о проверке в его отношении и дал показания как свидетель

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков до задержания знал о проверке СК в его отношении и дал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, которое связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.
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