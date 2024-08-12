Генерал Булгаков знал о проверке в его отношении и дал показания как свидетель

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков до задержания знал о проверке СК в его отношении и дал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, которое связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.