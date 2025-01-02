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Почему прекращен транзит газа через Украину

Почему прекращен транзит газа через Украину

Итак, 1 января произошло историческое событие: прекращен транзит российского газа в Европу.

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