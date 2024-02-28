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Врач Борисовский: для избавления от храпа стоит спать на жесткой подушке

Врач Борисовский: для избавления от храпа стоит спать на жесткой подушке

Храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому необходимо от него избавляться. Эффективные методы борьбы с ним в беседе с «Аргументами и фактами» назвал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора Розанова Станислав Борисовский.

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