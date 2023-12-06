Врач Русанова: физическая активность поможет избежать переедания за новогодним столом

Новогодний стол, заполненный вкусными и калорийными блюдами, зачастую провоцирует переедание. Как справиться с расстройством пищевого поведения при таком количестве соблазнов, рассказала нутрициолог Дарья Русанова в беседе с «Газетой.
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