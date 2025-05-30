В подъезде в Калуге нашли труп убитого мужчины

В Калуге устанавливаются обстоятельства убийства мужчины, сообщили в прокуратуре. 29 мая около 20 часов на лестничной площадке подъезда в многоквартирном доме по улице Болотникова был обнаружен труп 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
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