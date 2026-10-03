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Три секунды Мюнхена и вся жизнь после них: как сложились судьбы чемпионов-1972

Три секунды Мюнхена и вся жизнь после них: как сложились судьбы чемпионов-1972

В январе 2004 года в большом тбилисском доме на улице Абашидзе умирал Зураб Саканделидзе — четырёхкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион, человек, чей фол за несколько секунд до конца мюнхенского финала подарил советской сборной шанс на бессмертие.

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