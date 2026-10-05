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«Жаль, что немцы вас не добили». В Нидерландах освистали израильтянку, потерявшую мужа и сына во время атаки ХАМАС

«Жаль, что немцы вас не добили». В Нидерландах освистали израильтянку, потерявшую мужа и сына во время атаки ХАМАС

Антисемитизм был постоянным спутником практически всей истории существования человечества с тех пор, как оно обозначилось с внутривидовыми различиями и палитрой верований.

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