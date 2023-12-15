Вы не поверите, но вышел трейлер «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»

Как будто и не прошло тридцать лет! А вам слабо напеть мелодию из трейлера еще до того, как её услышите?! Кадр из кинофильма Beverly Hills Cop: Axel FДа, мы понимаем, что у Эдди Мерфи слегка кончаются деньги и он возрождает из мертвых свой самый славный старый проект.
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