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Жительница Нижегородской области пыталась избежать уголовного преследования и отдала мошенникам более 11 млн рублей

Жительница Нижегородской области пыталась избежать уголовного преследования и отдала мошенникам более 11 млн рублей

Ранее женщина получила выплату в связи с гибелью мужа6 октября. /MEDIA TALK/. Ранее женщина получила выплату в связи с гибелью мужа.

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