Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как распад СССР повлиял на климат?

Как распад СССР повлиял на климат?

Политические последствия распада СССР весь мир пожинает до сих пор. А недавно исследователи из Вашингтонского университета (США) обнаружили, что это историческое событие имеет еще и далеко идущие экологические последствия.

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