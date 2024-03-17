Как распад СССР повлиял на климат?

Политические последствия распада СССР весь мир пожинает до сих пор. А недавно исследователи из Вашингтонского университета (США) обнаружили, что это историческое событие имеет еще и далеко идущие экологические последствия.
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