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YADRO начала продажи нового сервера для работы с большими данными

YADRO начала продажи нового сервера для работы с большими данными

Технологическая компания YADRO объявила о начале продаж нового сервера H225 G4. Устройство предназначено для работы с большими объемами данных, облачными сервисами и корпоративными информационными системами.

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