YADRO начала продажи нового сервера для работы с большими данными

Технологическая компания YADRO объявила о начале продаж нового сервера H225 G4. Устройство предназначено для работы с большими объемами данных, облачными сервисами и корпоративными информационными системами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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