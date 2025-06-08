Чего НЕЛЬЗЯ делать 8 июня: ▪️работать, никакого физического труда, никаких огородов — день нужно посвящать духовному развитию ▪️отмечать большие торжества, свадьбы, юбилеи, хотя сватовство на Троицу обещает счастливую семейную жизнь ▪️купаться в реках, озерах — а все почему? Да, потому что, по приметам, шалят русалки и очень любят утаскивать беспечных купальщиков в свои владения ▪️конфликтовать, спорить, ссориться — день максимально призывает к миру и гармонии, поэтому только добрые дела и светлые мысли.