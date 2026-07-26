Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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С кого Юлиан Семенов написал своего знаменитого Штирлица

Он стал главным разведчиком страны, так и не сделав ни одного выстрела в кадре. Макс Отто фон Штирлиц — человек, которого не существовало, но в которого верили так же слепо, как в собственное отражение в зеркале.

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