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Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni

Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni

Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые ракеты Zuni "воздух - земля", предназначенные для поражения наземных объектов, а также бронетехники.

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