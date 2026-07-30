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Артем Дзюба: «Конфликт с Эмери начался с молочного коктейля. Говорит: «Видел, как ты его пил». Я такой: «Вы, извините по-русски, проотвечались. Это бред: пиво и колу можно, а коктейль – нельзя»

Нападающий Артем Дзюба объяснил происхождение напряженных отношений с тренером Унаи Эмери в « Спартаке ».

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