Появилась новая теория появления Луны

Спутник нашей планеты мог быть захвачен Землей из двойной системы из двух небольших скалистых тел Ученые из Пенсильванского университета бросили вызов общепринятой теории образования Луны, известной как теория столкновения.
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