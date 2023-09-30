Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов

Мир ошеломлен: США отняли у союзника сразу 16 островов

Как «беспределит» Америка? Прямо сейчас, без зазрения совести – США оторвали кусок территории у своего союзника, у англосакса – у Новой Зеландии.

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Комментарии
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Елена Кавковская
Давно назрело время дать Америке леща и сейчас это время наступает. Как бы не пропустить...
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