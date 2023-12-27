В 2024-м году "Газпром" согласен выделить рекордные 270,3 млрд рублей на газификацию России

Газовый монополист повысит ежегодные траты на газификацию отдаленных районов страны на 14%.В будущем году "Газпром" направит на реализацию проектов в области газификации и догазификации России 270,3 млрд рублей, что на 33,5 млрд рублей больше, чем в нынешнем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии