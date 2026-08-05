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FiNE NEWS

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Блогер Лерчек пропустила терапию от рака из-за судебного заседания, но пришла в суд с лекарствами

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, столкнулась с непростой ситуацией: она пропустила сеанс таргетной терапии в рамках лечения онкологического заболевания из-за участия в судебном заседании.

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