Путин выразил соболезнования после обстрела Севастополя и терактов в Дагестане

РИА Новости/Александр Казаков Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при терактах в Севастополе и Дагестане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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