NQ1! – Potential Final Buying Opportunity Before a Larger Correc E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! wavemaster_ On the higher timeframe, the Nasdaq 100 appears to be approaching the final stages of Wave V of the larger impulsive structure (orange count).
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