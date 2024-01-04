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Черенки культурного мандарина: купила на рынке мандарины на ветке и вырастила свои

Черенки культурного мандарина: купила на рынке мандарины на ветке и вырастила свои

Немало садоводов грезят о собственном мандариновом деревце. И если из косточки выращивать полноценное растение с плодами слишком долго, то из черенка это получится в разы быстрее! Но где же взять черенок культурного мандарина? Всё очень просто — нужно купить на рынке мандарины на ветке.

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