Черенки культурного мандарина: купила на рынке мандарины на ветке и вырастила свои

Немало садоводов грезят о собственном мандариновом деревце. И если из косточки выращивать полноценное растение с плодами слишком долго, то из черенка это получится в разы быстрее! Но где же взять черенок культурного мандарина? Всё очень просто — нужно купить на рынке мандарины на ветке.