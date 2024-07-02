В Подмосковье мужчину осудили на 10 лет за поджог флага РФ в Химках

Химкинский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю Калужской области Михаил Ищенко. Он приговорен к 10 годам лишения свободы за поджог флага России у входа в спортивный комплекс в Химках в прошлом году.
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