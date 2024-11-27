Поздравляем всех самозанятых с праздником! Пустячок, а приятно:) Странно, что он совпадает с Дурацкой средой (да-да, так и называется праздник), хотя.
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Поздравляем всех самозанятых с праздником! Пустячок, а приятно:) Странно, что он совпадает с Дурацкой средой (да-да, так и называется праздник), хотя.