Посол Джалали: Иран должен проконсультироваться с РФ и КНР по снятым санкциям

Иран должен проконсультироваться с Россией и Китаем по вопросу возможного восстановления санкций Великобритании, Германии и Франции, которые были сняты в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году.
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