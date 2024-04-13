Терапевт Антонов рассказал, каким должен быть питьевой режим весной

Терапевт Максим Антонов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал в беседе с RT, что для правильной работы организма человеку необходимо в сутки придерживаться минимального питьевого режима — 30—40 мл воды на 1 кг веса.
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