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Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики на Штаты

Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики на Штаты

Недавний пост зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева на его англоязычном аккаунте в Twitter вызвал замешательство у американского миллиардера Стива Юрветсона, который выразил удивление изменениям в риторике российского политика.

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